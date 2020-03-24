МВД прорабатывает вопросы депортации иностранцев из России в связи с коронавирусом
С учетом ограничений транспортного сообщения, введенных рядом стран, в МВД прорабатывают возможные варианты депортации содержащихся в специальных учреждениях иностранцев.
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
В Министерстве внутренних дел России прорабатывают вопросы о возможных вариантах депортации иностранцев, содержащихся в специальных учреждениях, из РФ на родину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
В ведомстве отметили, что вопросы о возможных вариантах депортации прорабатываются с учетом ограничений транспортного сообщения, введенных рядом стран.