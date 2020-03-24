Экономист рассказал, когда завершатся карантинные меры из-за коронавируса

Сложившаяся на фоне распространения коронавируса ситуация, когда граждан массово отправляют на самоизоляцию, а в большинстве регионов страны закрываются рестораны, кинотеатры, спортивные клубы и другие места массового скопления людей, может закончиться примерно через полгода. Такое мнение в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» высказал директор финансового Центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов.

«Я боюсь, что полгода. Это такая честная оценка. И к осени, наверное, все рассосется», - предположил эксперт.

Кроме того, он призвал граждан не паниковать и дал советы тем, кто из-за карантинных мер потерял работу или чей бизнес перестал приносить доход.

«Во-первых, я думаю, не нужно паниковать. Я думаю, что ситуация сейчас очень тяжелая с точки зрения тех, кто работал в малом и среднем бизнесе. А у нас в этом относительно "сером" секторе очень большая занятость. Этим людям тоже не надо волноваться. Надо выяснить, где же они могут еще свои способности применить и попробовать найти какой-то другой вид занятости», - заявил Шибанов.

По словам экономиста, в условиях карантина очень востребован фриланс. Шибанов посоветовал всем, кто ищем работу или подработку, разместить информацию о себе на онлайн-платформах.

Также директор финансового Центра Сколково-РЭШ заявил, что Россия полностью готова к кризису, который возник после ухудшения ситуации на мировых рынках вследствие падения цен на нефть. Как объяснил эксперт, у страны достаточно низкий госдолг, существенные международные резервы, а также есть Фонд национального благосостояния.

По последней информации, число зараженных коронавирусом в России превысило 440 человек. Из больницы в Коммунарке, в которую госпитализируют людей с подозрением на инфекцию, за сутки были выписаны 70 человек.