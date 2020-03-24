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Кардиолог назвал худшие продукты для здоровья сердца

Кирилл Васин
12:53 24.03.2020
Испанский врач рекомендует отказаться от употребления алкоголя и сладких газированных и энергетических напитков, магазинной выпечки и готовой пиццы, ограничить в рационе долю красного мяса, соли, сливочного масла.
Кардиолог назвал худшие продукты для здоровья сердца
© Фото: Luan Luan Rezende, Pixabay

Кардиолог Центра сердечно-сосудистых заболеваний в Барселоне Хуан Пабло Канепа в интервью испанской газете La Vanguardia напомнил, что курение, высокое давление, уровень холестерина, диабет, избыточный вес, стресс, малоподвижный образ жизни и употребление некоторых продуктов питания могут вызвать проблемы с сердцем.

По словам Канепы, следует ограничить употребление красного мяса из-за высокого содержания жиров. Врач советует есть его не чаще трех раз в неделю. Рекомендуется полностью отказаться от покупки магазинной выпечки и готовой пиццы. В них отмечается очень большое содержание опасных трансжиров.

Также кардиолог советует прекратить употреблять алкоголь и сладкие газированные и энергетические напитки, особенно разово в больших количествах. Канепа ссылается на данные французских исследователей: по информации Университета Тулузы, концентрированное употребление алкоголя в выходные дни удваивает риск смерти от остановки сердца. Частое же употребление сладких газированных напитков напрямую связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета.

Кроме того, следует сократить употребление соли до двух граммов в сутки, а также сократить в рационе долю сливочного масла и сливок, при жарке использовать только оливковое масло.

Для укрепления здоровья сердца кардиолог рекомендует придерживаться средиземноморской диеты, употреблять в пищу фрукты (особенно авокадо), овощи, крупы, бобовые, орехи, рыбу (например, лосось), оливковое масло и мясо птицы. Также следует выполнять аэробные физические упражнения в течение 45 минут в день.

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