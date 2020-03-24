Избранный президент Абхазии назначит премьером бывшего лидера республики Анкваба
Аслан Бжания отметил, что другие кадровые изменения пока не определены.
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Премьер-министром Абхазии будет назначен экс-президент Александр Анкваб. Соответствующее заявление сделал избранный руководитель республики Аслан Бжания.
«Главой правительства Абхазии будет назначен экс-президент Анкваб Александр», - сказал он в ходе брифинга.
Бжания отметил, что другие кадровые перемены пока не определены. В то же время он сообщил о своих планах провести переговоры с бывшим соперником по президентской гонке Адгуром Ардзинбой.
Выборы президента в Абхазии состоялись в минувшее воскресенье, 22 марта.