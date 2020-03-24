К желающим стать волонтерами в период угрозы коронавируса присоединились более 850 организаций

К проекту «Мы вместе» для желающих помогать другим при коронавирусе присоединились более 850 организаций. Они подали заявку на официальном сайте акции и указали, какую помощь готовы предоставить нуждающимся в период распространения опасного заболевания. Многие предложили транспортные услуги, психологическую и юридическую помощь, дистанционное обучение и доставку продуктов. Более 50 компаний заявили, что готовы помочь деньгами и медицинским оборудованием.

Всего на официальном сайте акции мывместе2020.рф зарегистрировались 5393 добровольца. Заявки проходят проверку, после чего желающих инструктируют по технике безопасности и включают в работу волонтерских штабов в регионах.

Ранее Общероссийский народный фронт совместно со Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров объявили об открытии добровольческих штабов помощи людям в бытовых вопросах, например, покупки еды и лекарств, выносе мусора. Сейчас штабы работают во всех регионах страны. Волонтеры отрабатывают заявки, поступившие на горячую линию. Как отмечают в ОНФ, в колл-центр поступило почти 4,5 тысячи обращений. Более 2,2 тысяч из запросов выполнено.