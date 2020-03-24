Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема денег

ЦБ РФ рекомендовал банкам соблюдать профилактические меры предосторожности при обслуживании клиентов в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте регулятора.

Так, перед выдачей клиентам наличных денег или загрузкой их в банкоматы и терминалы рекомендовано удержать банкноты в кредитной организации в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса.

В ЦБ призвали кредитные организации по возможности ограничить функции выдачи и приема купюр в банкоматах с функцией рециркуляции. В таких аппаратах банкноты, попадая от одного клиента, сразу же могут выдаваться другому без необходимой обработки.

Также в ЦБ предложили регулярно проводить профилактическую обработку банкоматов и терминалов.

Кроме того в Центробанке порекомендовали кредитным организациям при работе с клиентами обращать их внимание на преимущество именно безналичной формы оплаты.

В Центробанке надеются, что исполнение всех рекомендаций позволит минимизировать распространение коронавируса через наличные деньги.