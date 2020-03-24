В Минтруде заявили, что зарплата не должна уменьшаться из-за перехода на удаленную работу

Зарплата сотрудникам, переведенным на удаленную работу, не должна быть уменьшена. Соответствующее заявление сделал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Заработная плата при удаленной занятости при сохранении всего объема должностных обязанностей, которые возложены на сотрудника, должна сохраниться. Никакого уменьшения быть не должно», - приводит ТАСС слова Котякова.

При этом глава ведомства подчеркнул, что Фонд социального страхования (ФСС) имеет сбалансированный бюджет в текущем году, а также переходящие остатки средств с прошлого года, поэтому все финансовые обязательства по социальным направлениям будут выполнены.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин отдал распоряжение ФАС и Минкомсвязи до 25 марта проанализировать динамику тарифов на мобильную связь в связи с удаленным режимом работы, на который переходят сотрудники многих организаций и предприятий в связи с пандемией коронавируса.