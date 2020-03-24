Минометчики спустили со склонов на Камчатке более 200 тысяч кубометров лавин

Морпехи Тихоокеанского флота активировали сход двух лавин общим объемом более 200 тыс. кубических метров снега, сообщает пресс-служба ТОФ.

Работы проводились по заявке Камчатского противолавинного центра для того, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций, связанных с самопроизвольным сходом лавин, обеспечить безопасность людей и элементов энергосистемы Камчатки.

Обстрел склонов велся из 120 миллиметровых минометов «Сани», огневые позиции которых находились на безопасном удалении", - говорится в сообщении.

Местное население заранее предупредили об обстреле, в районах работ выставлено оцепление. Для объективного контроля результативности действий морпехов привлекались комплексы беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Камчатки в результате схода лавины погибли два человека. Тело одного из них было найдено на глубине почти 50 сантиметров с помощью лавинного датчика, тело другого обнаружили на глубине около 1,5 метров с помощью лавинных щупов.

«Сани» – возимый миномет калибра 120 мм. Представляет собой гладкоствольную жесткую систему, заряжание производится с дула. В состав миномета входят: транспортная машина, 120-мм миномет и колесный ход.

Миномет предназначен для уничтожения навесным огнем живой силы, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники. Он также используется для разрушения окопов, траншей, ходов сообщения и легких деревоземляных сооружений, проделывания проходов в проволочных заграждениях.