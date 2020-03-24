Собянин сообщил о скором завершении строительства коронавирусного центра в новой Москве

Строительство инфекционной больницы в новой Москве завершат в ближайшее время. Работы выполнены на 40%. Об этом журналистам сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Стройка развернута полным ходом, идет монтаж корпусов, инженерных коммуникаций, дорог, поставка медицинского лечебного оборудования», - рассказал столичный градоначальник.

Площадь новой инфекционной больницы составит около 70 тысяч квадратных метров и займет территорию в 43 га. Она рассчитана на 500 мест, из них половина - реанимационных.

По словам Собянина, такого такого количества реанимационных коек в Москве ни в одной больнице нет.

Пятого марта мэр Москвы подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В этом указе среди прочего и говорилось о возведении инфекционного корпуса. Новая больница строится в кратчайшие сроки из быстровозводимых конструкций в поселении Вороновское в новой Москве. Место выбрали специально: медицинское учреждение расположено в большой удаленности от жилых домов.