Раннюю разработку Михаила Калашникова показали на видео

Концерн «Калашников» показал на видео один из ранних сохранившихся образцов пистолета-пулемета Михаила Калашникова (ППК). Эту модель тогда еще начинающий конструктор создал в 1942 году.

В видеоролике начальник отдела фондов Военно-исторического музея артиллерии Руслан Чумак объясняет, что данное оружие Михаил Калашников, который, кстати, был танкистом и «понимал, какое оружие необходимо бойцам, когда они вынуждены эвакуироваться из танка», сконструировал специально для представителей танковых войск.

«Компактный, небольшой емкости, с 25 патронами от пистолета ТТ. В феврале 1943 года оружие испытали в Подмосковье. После этого образца Калашникову предоставили возможность заниматься конструкторской деятельностью, которой он и занимался практически до 2000-х годов», - рассказал Чумак.

ППК имел автоматику с полусвободным затвором, торможение при выстреле происходило при помощи специальной механической системы. Независимый ударник стрелял с закрытого затвора. Все органы управления располагались на левой стороне, что позволяло проводить манипуляции с оружием, не выпуская его из рук.

Вес ППК составлял 2,9 килограмма. Общая длина - 750 миллиметров, длина ствола - 250 миллиметров. Для стрельбы использовались патроны 7,62 х 25 миллиметров ТТ.

Но претендовать на возможность принятия на вооружение эта модель не могла, поскольку именно в это время проходили испытания двух других фаворитов - ППШ-2 и ППС. В дальнейшем пистолет-пулемет Судаева и был рекомендован для массового выпуска.