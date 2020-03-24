Из больницы в Коммунарке за сутки выписали 70 человек

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение инфицированные коронавирусом, Денис Проценко рассказал о том, что в больницу за сутки поступили 29 человек, а выписаны — 70. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам специалиста, сейчас в медучреждении состоят на лечении 412 человек, из них диагноз «пневмония» подтвержден у 156, а новая коронавирусная инфекция обнаружена у 82. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 10 пациентов, один человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайской провинции Ухань. Позднее новый коронавирус распространился более чем на 150 стран и был признан ВОЗ пандемией. Согласно последней информации, число зараженных в мире превысило 380 тысяч человек, около 16 тысяч инфицированных скончались.