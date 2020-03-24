Все организованные туристы вернутся в Россию в течение недели

Все организованные туристы из РФ вернутся на родину в течение недели. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

«До 31 марта практически все организованные туристы вернутся на территорию Российской Федерации», - приводит ТАСС слова главы Ростуризма Зарины Догузовой.

Всего, по данным ведомства, за рубежом сейчас остаются 57,8 тысяч организованных российских туристов. В то же время в сообщении отмечается, что еще неделю назад эта цифра составляла 100 тысяч.

Ранее сообщалось, что путешественники из РФ оказались буквально заложниками коронавируса во многих странах: местные власти, в целях борьбы с пандемией, закрыли границы как для въезда, так и для выезда, а гостиницы отказываются селить иностранцев.

К настоящему моменту в мире коронавирусом заболели около 330 тысяч человек, из них 14 с половиной тысяч скончались. В РФ общее число инфицированных COVID-19, по последней информации, составляет 438 человек (262 из них - в Москве).