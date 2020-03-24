В депздраве Москвы назвали причину смерти женщины в больнице Коммунарки

Пожилая женщина, которую ранее госпитализировали в больницу в Коммунарке, умерла не от коронавирусной инфекции. Пациентка имела терминальную стадию онкологии. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

Женщина поступила в больницу в Коммунарке 19 марта после контакта с дочерью, которая недавно вернулась из Португалии. Вечером 23 марта 69-летняя пациентка скончалась.

«Пожилая женщина имела паллиативную стадию онкологического заболевания. Результат анализа у умершей, выполненный прижизненно, на новую коронавирусную инфекцию отрицательный», - говорится в официальном сообщении Департамента здравоохранения Москвы.

Накануне в России были выявлены два новых случая коронавируса. Заболевание обнаружили у двух жителей Приморья, вернувшихся из-за границы. Они госпитализированы, а все, кто с ними контактировал, находятся в карантине. Таким образом, в списке инфицированных в стране сейчас 440 человек. Двадцать заболевших уже выздоровели и были выписаны из больниц.