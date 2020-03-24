В Италии зафиксировано снижение смертности от коронавируса

Власти Италии заявили о сокращении числа летальных случаев из-за коронавируса. За последние сутки умер 601 пациент. И это на 50 человек меньше, чем день назад. Такие данные привел глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

«В Италии после заражения коронавирусом было вылечено 7432 человека, что на 408 пациентов больше, чем сутки назад. За день число выздоровевших от коронавируса выросло на 952 человека», - приводит слова Боррели издание Ansa.

По данным на полночь 24 марта, общее число зараженных в Италии составляет 63 927 человек. Погибли от коронавируса по всей стране 6077 пациентов, количество людей, победивших болезнь, составило 7432 человека.

Россия отправила в Италию военных специалистов и оборудование, чтобы оказать помощь в борьбе с коронавирусом. В понедельник, 23 марта, в Риме прошли первые консультации, посвященные участию военных специалистов РФ и применению российской техники.