У фехтовальщиков сборной России обнаружены симптомы коронавируса

У звезд сборной России по фехтованию саблиста Дмитрия Даниленко и шпажистки Дарьи Мартынюк появились симптомы коронавирусной инфекции. Оба спортсмена в начале марта находились на этапах гран-при по фехтованию в Европе.

Вернувшись из поездки, Мартынюк и Даниленко были помещены на двухнедельный карантин. В понедельник вечером у спортсменов поднялась температура и появился сухой кашель, что является симптомами коронавируса. Однако подтвержденного диагноза у фехтовальщиков пока нет, передает РИА Новости.

По словам главного тренера сборной России по фехтованию Ильгара Мамедова, если у спортсменов тест на коронавирус окажется положительным, то сбор национальной команды в Сочи придется отменить.