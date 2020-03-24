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«Больше двух не собираться»: в Британии объявили общенациональный карантин

Тамара Астапенкова
00:00 24.03.2020
Из дома теперь можно выходить только по особому поводу, запрещены свадьбы и любые увеселительные мероприятия.
«Больше двух не собираться»: в Британии объявили общенациональный карантин
© Фото: Om1 globalookpress

В понедельник, 23 марта, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил в стране карантин минимум на три недели. Теперь британцам разрешено выходить на улицу только по особым случаям, а собираться не более, чем по два человека. Об этом заявил премьер в своем обращении к нации.

По словам Джонсона, Национальная служба здравоохранения может не справиться со своими задачами, если сильно заболеет сразу большое количество человек.

«Очень важно замедлить распространение инфекции», - пояснил Джонсон.

Теперь британцы могут выходить из дома только для того, чтобы отправиться на работу, обратиться за медицинской помощью, сходить в магазин за продуктами или один раз в день заняться физическими упражнениями на свежем воздухе.

В стране временно запрещены свадьбы и любые увеселительные мероприятия. Собираться по несколько человек можно только на похоронах. По словам премьер-министра, полицейские будут наделены правами задерживать граждан, нарушающих режим самоизоляции, и разгонять несанкционированные собрания.

Накануне премьер Великобритании ограничил работу пабов, ресторанов, театров, развлекательных центров и спортивных клубов. Такие ограничения были введены после ультиматума французского президента Эммануэля Макрона, который пригрозил закрыть въезд в страну со стороны Британии из-за недостаточных мер по сдерживанию коронавируса.

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