Восьмой борт Ил-76 с российскими военными специалистами приземлился в Италии

Восьмой борт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и мобильными авторазливочными станциями для проведения дезинфекционных мероприятий прибыл на авиабазу ВВС Италии Пратика-ди-Маре. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Ранее там приземлились уже семь российских транспортных самолетов.

В Италии россиян встретила высокопоставленная делегация. Глава МИД страны Луиджи Ди Майо и начальник генерального штаба вооруженных сил Энцо Вичерелли поблагодарили Россию за оказываемую помощь.

В состав российской группы входят около ста необходимых специалистов в области вирусологии и эпидемиологии. Все они имеют уникальный опыт по борьбе с распространением инфекций.