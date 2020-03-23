Мишустин поручил создать систему отслеживания людей, которые контактировали с больными коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил создать в стране систему отслеживания граждан, которые контактировали с зараженными коронавирусом. Такое поручение было дано во время заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции. Исполнить его до 27 марта должно Минкомсвязи.

Система, как предполагается, будет действовать на основе данных сотовых операторов о геолокации мобильного телефона человека. Она будет оповещать граждан о факте контакта с заболевшим через рассылку сообщений, в которых будет указано о необходимости самоизоляции и предоставлении данных в оперативный штаб.

За прошедшие сутки, по словам Мишустина, в России зафиксирован 71 новый случай заражения коронавирусом. В настоящее время общее число заболевших COVID-2019 в РФ составляет 438 человек.