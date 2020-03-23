За сутки в РФ был зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом

В РФ за минувшие сутки медики зафиксировали 71 новый случай заражения коронавирусом. Об этом рассказал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Как уточнил премьер-министр, сейчас общее число заболевших COVID-2019 в России составляет 438 человек.

В то же время глава кабмина подчеркнул, что ситуация по коронавирусу в РФ не такая острая как в остальном мире.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Китае. Одиннадцатого марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение COVID-2019 как пандемию.

К настоящему моменту в мире заражены уже более 340 тысяч человек, свыше 14 тысяч скончались.