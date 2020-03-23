В России появятся камеры, фиксирующие разговор водителя во время движения
Первое время новшество будет использоваться в тестовом режиме. Начать испытания планируют в Москве.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На российских дорогах вскоре могут появиться камеры, способные фиксировать разговор водителя по телефону. Об этом сообщил замначальника ГИБДД Александр Быков.
Новшество планируют использовать пока в тестовом режиме. Начать намерены с Москвы. Снимки будет обрабатывать нейросеть. По словам разработчиков, алгоритм научился с высокой точностью определять, держит ли водитель телефон возле уха.
В то же время устройству еще нужно пройти практические испытания и получить необходимые сертификаты. И только после этого камеры начнут внедрять повсеместно.