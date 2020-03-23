В России появятся камеры, фиксирующие разговор водителя во время движения

На российских дорогах вскоре могут появиться камеры, способные фиксировать разговор водителя по телефону. Об этом сообщил замначальника ГИБДД Александр Быков.

Новшество планируют использовать пока в тестовом режиме. Начать намерены с Москвы. Снимки будет обрабатывать нейросеть. По словам разработчиков, алгоритм научился с высокой точностью определять, держит ли водитель телефон возле уха.

В то же время устройству еще нужно пройти практические испытания и получить необходимые сертификаты. И только после этого камеры начнут внедрять повсеместно.