Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Вспышка коронавируса ТЕГИ

В Москве вводится обязательный карантин для лиц старше 65 лет

Лина Давыдова
08:57 23.03.2020
По словам мэра столицы, остальных пожилых или страдающих хроническими заболеваниями сотрудников работодатели обязаны перевести в режим удаленной работы
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

С 26 марта до 14 апреля москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями - такими, как сахарный диабет, бронхиальная астма, онкологическими заболеваниями, а также перенесшими инфаркт или инсульт, обязаны соблюдать домашний режим. С соответствующим обращением выступил мэр столицы Сергей Собянин.

«Природа коронавируса такова, что в первую очередь он представляет опасность жизни и здоровью пожилых и людей с хроническими заболеваниями, с низким иммунитетом. Поэтому нашей задачей является защитить москвичей старшего поколения. Идеальных решений нет и быть не может. Но очевидны два направления. Первое - ограничить контакты с другими людьми, второе - медицинское наблюдение и своевременная помощь. Я уже рекомендовал не выходить без особой нужды из дома. А если позволяют условия - уехать на дачу. Многие так и сделали, многие соблюдают эти рекомендации. Но многие не соблюдают, и это большой риск. И для вашего здоровья необходимо принять следующие решения», - подчеркнул столичный градоначальник. 

Исключением являются только руководители и сотрудники, чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений, органов государственной власти, а также работники сферы здравоохранения.

Остальных пожилых или страдающих хроническими заболеваниями сотрудников работодатели обязаны перевести в режим удаленной работы, либо предоставить им оплачиваемый отпуск, или отправить на больничный. Чтобы получить больничный лист, заказать доставку лекарств и продуктов на дом, следует позвонить по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09, и его доставят на дом.

Сергей Собянин также призвал пожилых и людей с хроническими заболеваниями не посещать общественные места, посещать магазины и аптеки только в случае необходимости. В столице также временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

Кроме того, в связи с временным закрытием учебных заведений, школьники, имеющие право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы. Выдача наборов будет осуществляться через школы.

В период закрытия учебных заведений отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников, начиная с 5 класса. Но уплаченные за проезд деньги будут перевезены на поздний срок, чтобы они не пропали. Как объяснил Собянин, это делается для того, чтобы во время карантина дети находились дома. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.03.2020, 11:30
Борьба с коронавирусом: как в мире пытаются противостоять опасной инфекции
Дата23.03.2020, 10:00
Уничтожение управляемых ракет: экипажи Су-30СМ отразили удар условного противника в Забайкальском крае
Дата22.03.2020, 04:38
СМИ: чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге 2023 года могут перенести на год
Дата20.03.2020, 10:31
Вице-адмирал ВМФ РФ рассказал, когда появится пятое поколение подлодок
Дата18.03.2020, 15:07
Спланировать и уничтожить: секрет самого результативного танкиста ВОВ
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Вспышка коронавируса
08:57 В стране и мире
Видео
В Москве вводится обязательный карантин для лиц старше 65 лет
23:23 В стране и мире
СМИ сообщили об ультиматуме Макрона Джонсону из-за коронавируса
13:11 В стране и мире
Видео
Шойгу: в армии РФ прошло учение по борьбе с распространением COVID-19
12:11 В стране и мире
Видео
Шойгу: случаев заболевания COVID-19 в армии не выявлено
02:21 В стране и мире
В Новой Москве построят медцентр для инфицированных коронавирусом
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
10:11 В стране и мире
Девятый самолет Ил-76 доставил в Италию военных специалистов и медтехнику для борьбы с коронавирусом
10:00 Армия
Видео
Уничтожение управляемых ракет: экипажи Су-30СМ отразили удар условного противника в Забайкальском крае
09:58 В стране и мире
Мишустин поручил создать систему отслеживания людей, которые контактировали с больными коронавирусом
09:11 В стране и мире
За сутки в РФ был зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом
09:06 В стране и мире
Восьмой борт Ил-76 с российскими военными специалистами приземлился в Италии
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
СМИ: Харви Вайнштейн заразился коронавирусом
Назван средний инкубационный период COVID-2019
В Минздраве назвали продукты для повышения настроения
Опасные области: что происходит в районе Курской магнитной аномалии
Видео
Пернатые «голодранцы»: обезумевшие из-за нехватки пищи голуби напали на женщину в Испании
Врач сравнил опасность рака и коронавируса
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.