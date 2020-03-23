В Москве вводится обязательный карантин для лиц старше 65 лет

С 26 марта до 14 апреля москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями - такими, как сахарный диабет, бронхиальная астма, онкологическими заболеваниями, а также перенесшими инфаркт или инсульт, обязаны соблюдать домашний режим. С соответствующим обращением выступил мэр столицы Сергей Собянин.

«Природа коронавируса такова, что в первую очередь он представляет опасность жизни и здоровью пожилых и людей с хроническими заболеваниями, с низким иммунитетом. Поэтому нашей задачей является защитить москвичей старшего поколения. Идеальных решений нет и быть не может. Но очевидны два направления. Первое - ограничить контакты с другими людьми, второе - медицинское наблюдение и своевременная помощь. Я уже рекомендовал не выходить без особой нужды из дома. А если позволяют условия - уехать на дачу. Многие так и сделали, многие соблюдают эти рекомендации. Но многие не соблюдают, и это большой риск. И для вашего здоровья необходимо принять следующие решения», - подчеркнул столичный градоначальник.

Исключением являются только руководители и сотрудники, чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений, органов государственной власти, а также работники сферы здравоохранения.

Остальных пожилых или страдающих хроническими заболеваниями сотрудников работодатели обязаны перевести в режим удаленной работы, либо предоставить им оплачиваемый отпуск, или отправить на больничный. Чтобы получить больничный лист, заказать доставку лекарств и продуктов на дом, следует позвонить по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09, и его доставят на дом.

Сергей Собянин также призвал пожилых и людей с хроническими заболеваниями не посещать общественные места, посещать магазины и аптеки только в случае необходимости. В столице также временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

Кроме того, в связи с временным закрытием учебных заведений, школьники, имеющие право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы. Выдача наборов будет осуществляться через школы.

В период закрытия учебных заведений отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников, начиная с 5 класса. Но уплаченные за проезд деньги будут перевезены на поздний срок, чтобы они не пропали. Как объяснил Собянин, это делается для того, чтобы во время карантина дети находились дома.