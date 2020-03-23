Медицинские станции, лекарства, антисептики: Россия приступила к оказанию помощи Италии в борьбе с коронавирусом

В Италию, эпицентр коронавируса в Европе, где только за выходные умерли около 1500 человек, один за одним прибывают самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Об оказании помощи договорились Владимир Путин и итальянский премьер-министр Джузеппе Конте.

Место назначения - авиабаза Пратика-ди-Маре в 30 километрах к юго-западу от Рима, на берегу Тирренского моря. По состоянию на 8:15 там уже приземлились 7 самолетов. На борту есть все необходимое для борьбы с новой инфекцией: передвижные медицинские станции, лекарства, антисептики, комплексы для дезинфекции транспорта и улиц.

Съемочная группа телеканала «Звезда» - единственная среди российских журналистов, которая отправилась с военными. В гуманитарной операции задействованы лучшие пилоты и военные врачи Министерства обороны. Глава российской группы, которая будет помогать итальянцам бороться с коронавирусом, - генерал майор Сергей Кикоть, заместитель начальника войск радиационной биологической и химической защиты Вооруженных сил.

В условиях эпидемии, которая охватила Италию, здесь все стараются избегать рукопожатий, в надежде, чем меньше контактов между людьми, тем меньше из них заболеют. Не исключение и глава итальянского внешнеполитического ведомства Луиджи Ди Майо.

«Хочу поблагодарить вас от имени итальянской республики за то, что вы сегодня прилетели со своей помощью, за все то, что вы нам сегодня привезли. Мы всегда будем благодарны РФ за ту солидарность и дружбу, которую она проявила. И, надеюсь, что вы как можно скорее сможете присоединиться к нашим медикам, которые находятся в некоторых областях Италии практически на передовой», - поблагодарил министр иностранных дел Италии.

В состав российской группы входят 8 медицинских бригад и около ста необходимых специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, имеющих уникальный опыт по борьбе с распространением инфекций.

«Наша группа медицинских специалистов состоит из 8 групп. В каждой группе - по 4 специалиста: вирусологи или эпидемиологи, специалист-анестезиолог, медсестра-анестезиолог и врач-терапевт. Группа будет работать с переводчиками для оказания всесторонней помощи нашим итальянским друзьям», - рассказал доцент Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Александр Юманов.

Вся спецтехника, прибывающая в Италию, украшена наклейками: флаги РФ и Италии, а также слова на трех языках «Из России с любовью».

Приехав в страну, охваченную эпидемией, наши военные врачи уже совершили настоящий подвиг. Правда, для них это обычная работа - помогать тем, кто сейчас так в этом нуждается.

«Я не считаю, что это героизм, это подвиг. Это просто наши задачи, которые мы должны выполнить. Это наша обязанность, мы давали клятву Гиппократа, мы должны помогать людям, и неважно, в какой стране мы находимся. Мы в любой стране должны помогать людям: хоть нашим, хоть соседним государствам», - рассказала Наталья Кривошеева, старшая медицинская сестра отделения реанимации.

В ближайшее время российские специалисты отправятся туда, где больше всего нужна их помощь, и военные врачи примут своих первых итальянских пациентов.