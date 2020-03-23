Всероссийская диспансеризация временно приостанавливается из-за коронавируса

Всероссийская диспансеризация временно приостанавливается в связи с коронавирусом (COVID-2019). Об этом говорится в распоряжении правительства РФ.

«В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации временно приостановить проведение Всероссийской диспансеризации взрослого населения Российской Федерации», - сказано в тексте указа, опубликованного на портале правовой информации.

Документ подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и будет действовать «до особого распоряжения правительства».

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Китае. Одиннадцатого марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение COVID-2019 в мире как пандемию.

К настоящему моменту в мире заражены уже более 340 тысяч человек, свыше 14 тысяч скончались.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 367 случаев заражения COVID-2019.