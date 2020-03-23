Канада и Австралия отказались от участия в Олимпиаде-2020 из-за коронавируса

Австралия и Канада отказались от участия в Олимпиаде-2020 в Токио. Национальные олимпийские комитеты этих стран также призвали перенести Игры на год в связи с коронавирусом.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация прорабатывает вопрос переноса спортивного мероприятия, которое изначально должно было пройти с 24 июля по 9 августа. Итоговое решение, по его словам, должно быть принято в течение четырех недель.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, в свою очередь, выступая в парламенте страны, не исключил, что Олимпийские игры в Токио могут отложить.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. К настоящему моменту в мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысяч скончались.