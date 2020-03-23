Личный парад для ветеранов: в Башкирии юнармейцы поздравили двух участниц ВОВ

В башкирском городе Ишимбае юнармейцы удостоили двух участниц Великой Отечественной войны личными парадами.

По состоянию здоровья 9 мая 2020 года ветераны не смогут участвовать в торжественных мероприятиях на главной площади страны, поэтому юнармейцы прошли маршем по улице, где живут женщины.

Магинур Гибадуллина ушла на фронт добровольцем в 19 лет. За службу в авиаполку она была награждена орденом Отечественной войны. Такую же награду получила Нина Моисеева, которая работала связисткой в составе 3 Украинского фронта.