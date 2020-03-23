Зима вернулась: в Самарской области объявили желтый уровень погодной опасности
Экстренные службы просят водителей быть осторожнее - соблюдать дистанцию и контролировать скорость.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности. В регион неожиданно вернулась зима. Похолодало до -4 градусов по Цельсию. Несколько часов шел снег, на улицах образовались сугробы.
По прогнозам, метель с сильным ветром будет и сегодня. Видимость на дорогах значительно ухудшится, возможны снежные заносы.
Экстренные службы просят водителей быть осторожнее - соблюдать дистанцию и контролировать скорость. А тем, кто поторопился сменить зимнюю резину на летнюю, рекомендуют вообще не садиться за руль.