Зима вернулась: в Самарской области объявили желтый уровень погодной опасности

В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности. В регион неожиданно вернулась зима. Похолодало до -4 градусов по Цельсию. Несколько часов шел снег, на улицах образовались сугробы.

По прогнозам, метель с сильным ветром будет и сегодня. Видимость на дорогах значительно ухудшится, возможны снежные заносы.

Экстренные службы просят водителей быть осторожнее - соблюдать дистанцию и контролировать скорость. А тем, кто поторопился сменить зимнюю резину на летнюю, рекомендуют вообще не садиться за руль.