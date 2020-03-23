В Москве еще одну пациентку вылечили от коронавируса

Шестнадцатилетнюю девушку, у которой ранее был обнаружен коронавирус, выписали из больницы в Москве после полного выздоровления. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы №1», - заявила чиновница.

Ракова добавила, что таким образом сейчас в российской столице выздоровело уже 9 пациентов, и это, по ее словам, является «хорошей динамикой».

Напомним, первый выздоровевший в Москве пациент был выписан из инфекционной больницы 7 марта.