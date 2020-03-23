ВКС РФ доставили в Россию 25 миллионов защитных масок из Китая

Самолет Ан-124 ВКС России доставил из Китайской Народной Республики на аэродром Чкаловский 25,5 миллиона индивидуальных защитных масок. Это первая из запланированных крупных партий.

Все маски передадут в российские регионы, а также волонтерским движениям, которые занимаются доставкой продуктов пожилым гражданам.



«Для обеспечения средствами индивидуальной защиты (СИЗ) сейчас используются все доступные инструменты – мобилизация и наращивание собственного производства,запуск новых мощностей и перевод производств на круглосуточный режим работы, привлечение ресурсов швейных предприятий к производству защитных масок, а также организация поставок из других стран», - отметил Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Централизованные поставки средств индивидуальной защиты в регионы России Министерство промышленности и торговли начало осуществлять 22 марта. Первая партия поступила в Калужскую область.