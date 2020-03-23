Лучше в руинах, чем под контролем США: беженцы из «Рукбана» рассказали о лагере
Благодаря российской гуманитарной помощи, бывшие жители контролируемого американцами лагеря впервые получили нормальную пищу.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Беженцы из сирийского лагеря «Эр-Рукбан», который находится вблизи американской базы в Сирии, начали возвращаться в окрестности Пальмиры. После полного разминирования города Тамдор туда приехали десятки жителей. По их словам, даже в полуразрушенных кварталах они чувствуют себя в большей безопасности, чем под контролем США и так называемой умеренной оппозиции.
Кроме того, благодаря российской гуманитарной помощи, беженцы впервые получили нормальную пищу. Наши военные раздали жителям продуктовые наборы в которых были крупы, консервы и чай.
Также, в городе постепенно открываются магазины и небольшие кафе.