Беженцы из сирийского лагеря «Эр-Рукбан», который находится вблизи американской базы в Сирии, начали возвращаться в окрестности Пальмиры. После полного разминирования города Тамдор туда приехали десятки жителей. По их словам, даже в полуразрушенных кварталах они чувствуют себя в большей безопасности, чем под контролем США и так называемой умеренной оппозиции.

Кроме того, благодаря российской гуманитарной помощи, беженцы впервые получили нормальную пищу. Наши военные раздали жителям продуктовые наборы в которых были крупы, консервы и чай.

Также, в городе постепенно открываются магазины и небольшие кафе.