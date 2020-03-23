Премьер Японии не исключил перенос Олимпийских игр на другие даты

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что принимая решение о проведении Летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году, нужно думать, в первую очередь, о спортсменах. При этом политик не исключил возможность переноса даты предстоящей Олимпиады.

Напомним, XXXII Олимпийские игры должны пройти с 24 июля по 9 августа в столице Японии Токио. Греция 19 марта передала Японии огонь Олимпиады-2020. Торжественная церемония впервые прошла без гостей, зрителей и журналистов из-за вспышки коронавируса.

Премьер-министр Японии считает, что проведение Олимпийских игр в «полном формате» в сложившейся ситуации с пандемией COVID-19 невозможно. Поэтому не исключен вариант с переносом даты Олимпиады, передает агентство Kyodo.

Накануне глава МОК Томас Бах выразил надежду, что Олимпийские игры в Токио с учетом определенных мер безопасности все-таки состоятся. По мнению олимпийского чиновника, называть какие-то определенные даты, на которые возможно перенести проведение Олимпиады, очень трудно.