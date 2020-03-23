Пассажирский самолет совершил незапланированную посадку в Южно-Сахалинске

Утром в понедельник, 23 марта, самолет, осуществляющий рейс из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск, был вынужден вернуться в пункт вылета. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинск Хомутово.

Известно, что на борту находились 38 пассажиров и 4 члена экипажа. В поселок на острове Кунашир, расположенном на юге Курильских островов, самолет вылетел утром, но через несколько минут вернулся в пункт вылета.

«Рейс № 4621 с 38 пассажирами и 4 членами экипажа на борту вылетел утром в понедельник в Южно-Курильск и через несколько минут вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска по технической причине», - приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Ожидается, что информация о рейсе в Южно-Курильск появится после 12 часов по местному времени (около 4 утра по Москве). Сообщается, что рейс перенесен на 14.00 по сахалинскому времени (6 утра по Москве).