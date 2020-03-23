В Минздраве назвали продукты для повышения настроения

Для хорошего настроения нужно есть продукты, содержащие триптофан - аминокислоту, влияющую на выработку серотонина. Существует определенный набор продуктов, который может повысить количество гормона счастья в организме. Об этом рассказал главный внештатный специалист, невролог Минздрава Московской области, профессор кафедры неврологии Московского областного клинического института имени Владимирского Ринат Богданов.

«Продукты, которые влияют на настроение – это предшественники серотонина. Среди этих продуктов – бананы, сыр, шоколад, молочные продукты, мясо индейки, кролика, поскольку они содержат триптофан, который в дальнейшем идет на синтез серотонина», - рассказал РИА Новости эксперт.

Он отметил, что важны и адаптогены, - вещества способные мобилизовать жизненные силы организма, - это женьшень и лимонник. Также стоит следить за тем, чтобы рацион был сбалансированным и адекватным по количеству питательных веществ, минералов и витаминов. Для этого нужно есть больше овощей и фруктов, и существенно сократить количество быстрых углеводов.

«Меньше быстрых углеводов – это сахар, сахаросодержащие продукты питания, достаточное количество белковых продуктов, жиры лучше исключить. Заменить на растительные жиры, например, оливковое масло, льняное масло, в крайнем случае, подсолнечное», - объяснил Богданов.

Для нормальной работы нервной системы необходимы продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты. Это жирная морская рыба, растительные масла, орехи, рассказал невролог подмосковного Минздрава.

«В белковом питании рекомендованы нежирные сорта мяса, кролик, индейка, грудка, если это курица. Можно добавлять различные поливитамины. Если рассматривать противотревожное средство растительного происхождения - это зверобой», - рассказал эксперт.

Эксперт добавил, что для хорошего настроения также важны витамины группы В. Этих витаминов много в печени, различных крупах, больше всего в гречке. А кофе и чай, которые являются стимуляторами и повышают уровень тревожности, лучше заменить на чаи, содержащие мяту или мелиссу.