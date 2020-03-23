Цены на нефть снизились на 7% на открытии торгов

В понедельник, 23 марта, на открытии торгов мировые цены на нефть снизились от 2 до 6%. Об этом свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 03.00 по московскому времени стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 7,20% до 25,40 доллар за баррель. Цена фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 3,23% до 21,90 долларов за баррель.

Накануне первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал ответственных за обвал нефтяных рынков. Он заявил, что инициатива о разрыве соглашения ОПЕК+ исходила от арабских партнеров.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что после того, как стало известно о срыве сделки ОПЕК+, в компании начали готовиться к отрицательному сценарию формирования цен на нефть.