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Цены на нефть снизились на 7% на открытии торгов

Тамара Астапенкова
03:24 23.03.2020
Стоимость барреля марки Brent по состоянию на 03.00 московского времени составляла 25,40 долларов.
Цены на нефть снизились на 7% на открытии торгов
© Фото: Danita Delimont Stock Photograph Globallookpress

В понедельник, 23 марта, на открытии торгов мировые цены на нефть снизились от 2 до 6%. Об этом свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 03.00 по московскому времени стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 7,20% до 25,40 доллар за баррель. Цена фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 3,23% до 21,90 долларов за баррель.

Накануне первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал ответственных за обвал нефтяных рынков. Он заявил, что инициатива о разрыве соглашения ОПЕК+ исходила от арабских партнеров.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что после того, как стало известно о срыве сделки ОПЕК+, в компании начали готовиться к отрицательному сценарию формирования цен на нефть.

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