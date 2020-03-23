В России вступили в силу ограничения на авиасообщение со всеми странами

В полночь 23 марта вступили в силу временные ограничения на авиасообщение между Россией и другими странами. О принятых мерах сообщили в Росавиации накануне.

Исключения составляют регулярные рейсы, которые будут осуществляться из Москвы в столицы других государств или крупные города, а также чартеры для возвращения наших граждан на родину. В общей сложности воздушные пассажирские перевозки сохранятся в столицы и крупные города 146 стран мира.

Ранее в связи с эпидемией коронавируса Россия ограничила авиасообщение со всеми странами Евросоюза. Сейчас именно Европа стала центром пандемии нового типа коронавируса. Ограничения вступили в силу 16 марта.