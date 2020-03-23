Жаров оценил свою работу на посту главы Роскомнадзора

Бывший руководитель Роскомнадзора Александр Жаров дал оценку своей работе на этом посту. Жаров отметил, что прошедшие восемь лет службы стали для него важным отрезком жизни.

«Роскомнадзор очень изменился за это время. Я старался сделать службу современным цифровым регулятором, который бы реально обеспечивал информационное благополучие граждан и общества в условиях цифровой трансформации», - приводит его слова пресс-служба ведомства.

Бывший руководитель Роскомнадзора добавил, что ему удалось реализовать многое из задуманного. Тем не менее, следующий руководитель службы получит «огромное поле для деятельности», отметил Жаров.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим распоряжением освободил Жарова от должности главы Роскомнадзора. Его преемником может стать начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрей Липов.