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Заплати за двойника: как бороться с ошибочно начисленными штрафами

Татьяна Ляшко
22:09 23.03.2020
До сих пор, из-за несовершенства системы анализа данных должников, штрафы могли начисляться однофамильцам реальных нарушителей.
Заплати за двойника: как бороться с ошибочно начисленными штрафами
© Фото: moscow-love, flickr

Несчастливых совпадений, когда россиянам приходится расплачиваться по долгам своих двойников, больше не будет. По крайней мере на это рассчитаны новые поправки к законам, которые должны защитить однофамильцев от ошибок судебных приставов. Пока в реестре данных огромное количество полных тезок, а из-за абсолютного совпадения персональных данных многие вынуждены по сути платить по чужим счетам.

Криминальное прошлое Андрея Попова не дает ступить и шага. Мужчина не может получить зарплату, обналичить деньги, сотрудники ГИБДД обвиняют его в неуплате штрафов и вождении в нетрезвом виде.

«Арестованы счета, арестована квартира, арестована машина», - жалуется житель Кемерова Андрей Попов.

Вот только темное прошлое не его, а полного тезки - Попова Андрея Владимировича, который и наделал ошибок, а расплачиваться за них приходится «двойнику».

«Оказалось, что очень много у меня долгов, причем по разным банкам. Но, правда, этих банков я никогда и не слышал, что они существуют», - оправдывается автомобилист.

У Андрея Попова из Кемерова семья и трое детей. У Андрея Попова из Вологды - кредиты, штрафы, преступления. Таких «двойняшек» в стране очень много.

Еще один пострадавший - Сергей Королев. В отличие от знаменитого тезки, он не строит ракеты, а вот выстраивать линию защиты ему придется. Ведь суд буквально слил его воедино с другим тезкой, известным только своими долгами.

«Указаны моя ИНН, его паспорт, моя прописка. Все настолько перепутано, что система из двух людей сделала просто одного человека», делает вывод пострадавший Сергей Королев.

Во всем виноват сбой системы, отмечают специалисты. Все дело в том, что клеймо должника ставится очень ограниченному набору данных.

«При направлении запросов в регистрирующие органы подтягиваются сведения по гражданам, имеющим тождественные данные с должником. Дата рождения, имя, фамилия, отчество», - объясняет заместитель начальника отдела организации исполнительного производства Управления ФССП по Кемеровской области Кристина Слепцова.

Дальше все происходит по принципу русской рулетки, когда запрос попадает в банки, они просто вбивают ФИО в поисковик и кто является должником - решает случай.

«В принципе, это автоматический поиск, конечно. Я не знаю банков, у которых было бы настолько мало клиентов, чтобы они бы там каждого поименно знали. Среди тысяч клиентов невозможно вручную искать должника», - рассказал президент ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Правозащитники уверяют, что таких обращений тысячи и чаще всего страдают обладатели простых русских фамилий.

«Это фамилии и имена людей, которых можно отнести к простым русским фамилиям: Василий Иванов, Андрей Семенов. Человек пришел и говорит, что у него уже восемь раз такое случилось, он уже не получает зарплату на карту давно, то есть только бегает, защищается и доказывает», - признается уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов.

Найти 10 отличий помогут поправки в закон, которые вступят в силу уже 30 марта. В особые приметы должника впишут номер и серию паспорта, СНИЛС, ИНН, данные водительского удостоверения. Ну а для тех, кто уже проиграл в этой русской рулетке - выход один. Необходимо нести свои данные в суд и оспаривать вынесенное решение.

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