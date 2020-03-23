В Италию прибыл десятый самолет ВКС РФ с военнослужащими и техникой

В Италии приземлился вылетевший десятым Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России со специалистами и оборудованием для дезинфекции. Борт прибыл на авиабазу итальянских ВВС Практика-ди-Маре, расположенную в 30 километрах юго-западнее Рима.

Всего Россия доставила в Италию около 100 вирусологов и эпидемиологов, мобильные комплексы для диагностики и проведения дезинфекций, которые помогут в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает Министерство обороны России.

По последним данным, на данный момент число заразившихся жителей Италии составляет 59 138. Выздоровели 7024 пациента, скончались 5476 человек. В настоящее время Италия вышла на первое место в Европе по распространению коронавируса и смертности от него.