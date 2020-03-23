Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена живой

В Йошкар-Оле найдена новорожденная девочка, ранее похищенная из перинатального центра. Младенца удалось обнаружить правоохранителям. Сообщается, что она жива и не пострадала.

Сейчас поисковики ожидают прибытия ее родителей, сообщают добровольцы из организации по поиску пропавших «Лиза Алерт». Сотрудники полиции уже выступили с просьбой прекратить поиск и распространение листовок.

О случившемся стало известно несколькими часами ранее. При невыясненных обстоятельствах, из роддома пропала новорожденная девочка. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и волонтеры, которые несколько часов искали ребенка, опрашивали местных жителей и изучали записи с уличных камер видеонаблюдения. В Следственном комитете приняли решение о возбуждении уголовных дел.

Сейчас найденная девочка будет передана медикам, после чего возвращена родителям. Обстоятельства ее похищения проверят сотрудники правоохранительных органов.