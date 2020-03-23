Россия и Турция провели патрулирование в сирийской провинции Алеппо
В ЦПВС призвали незаконные вооруженные формирования отказаться от вооруженных провокаций.
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Военнослужащие России и Турции провели совместное патрулирование территории сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
«Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Гариб - Кири-Зури - Айн-Эль-Батт - Итвиран-Тактани - Бафдин - Бафдар-Хан - Зарзури - Гариб в провинции Алеппо», - говорится в сообщении.
В ЦПВС призвали командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.