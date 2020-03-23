В Польше назвали отправку самолетов ВКС РФ в Италию «попыткой развалить НАТО»

В Центре восточных исследований в Польше опубликовали аналитический комментарий по теме отправки российских военнослужащих и спецоборудования для борьбы с коронавирусом в Италии. Автор работы не поскупился на обвинения в адрес Москвы, которая, в соответствии с его позицией, пытается не столько помочь итальянской стороне, сколько «внести раздор среди союзников по НАТО».

В материале упоминается о предложении Рособоронэкспорта об организации доставки полевых госпиталей в страны, пострадавшие от пандемии. Во всех действиях российской стороны автор увидел якобы цель Кремля разрушить единство стран-участниц НАТО и добиться как минимум частичной отмены противороссийских санкций.

«Действия, демонстрирующие оперативную подготовку России к предоставлению такого рода помощи позволяют рассматривать ее как еще один элемент усилий Москвы по разрушению сплоченности союзников НАТО», - говорится в тексте документа.

При этом автор вынужден признать, что Россия предпринимает данные действия на фоне отсутствия какой бы то ни было помощи со стороны «коллег» Рима по НАТО и ЕС.

Напомним, авиационная группировка, созданная для помощи Италии, состоит из самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Она была создана в соответствии с указанием Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу для помощи в борьбе с коронавирусом.