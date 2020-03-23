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«Пандемия набирает обороты»: в ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса

Егор Левин
22:01 23.03.2020
Руководитель организации планирует обратиться к лидерам стран G20 с просьбой об увеличении количества и отмене запрета на экспорт средств защиты.
«Пандемия набирает обороты»: в ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса
© Фото: Wang YeXinhua, Globallookpress

Глава Всемирной организации здравоохранения назвал число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом во всем мире. По данным Тедроса Адхана Гебрейесуса, их число превысило отметку в 300 тысяч случаев.

«Пандемия набирает обороты. От первого зарегистрированного случая до 100 тысяч случаев прошло 67 дней, 11 дней до 200 тысяч и всего четыре дня до 300 тысяч», - заявил он.

При этом Гебрейесус подчеркнул, что ограничения, введенные государствами в связи с инфекцией, действительно способны замедлить ее распространение, но в то же время могут ухудшить обстановку с защитными средствами и материалами, из которых их производят. Глава ВОЗ также указал на опасность использования непроверенных лекарств.

«Мы признаем, что существует крайняя необходимость эффективных лекарств. В настоящее время не существует лекарств, которые были бы признаны эффективными против COVID-19. Малые неразнообразные наблюдения и исследования не дадут нам тех ответов, которые нужны. Использование непроверенных средств может дать ложные надежды и причинить больше вреда, чем пользы и привести к нехватке необходимых лекарств для других болезней», - цитирует Гебрейесуса РИА Новости.

Он также намеревается обратиться к лидерам стран G20 с просьбой об увеличении количества и отмене запрета на экспорт средств защиты.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал ориентировочные сроки создания вакцины от COVID-19. Как он заявил, работы по разработке и испытаниям займут не менее года.

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