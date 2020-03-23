В МВФ назвали сроки стабилизации мировой экономики после коронавируса

По прогнозам Международного валютного фонда, снижение мировой экономики должно произойти в 2020 году. По словам главы МВФ Кристалины Георгиевой, степень рецессии может оказаться даже хуже, чем во времена глобального финансового кризиса.

«Но мы ожидаем восстановления в 2021 году», - обнадежила она.

Георгиева призвала все страны мира работать сообща, чтобы защититься от пандемии коронавируса и защитить население от инфекции и экономического ущерба. Ее слова приводит «Интерфакс».

«Мы решительно поддерживаем экстренные финансовые меры, которые многие государства уже предприняли для укрепления систем здравоохранения и защиты пострадавших сотрудников и компаний. Мы приветствуем шаги крупнейших ЦБ по смягчению денежно-кредитной политики», - заявила Георгиева.

Она подчеркнула, что подобная политика поможет и каждой отдельно взятой стране, и мировой экономике в целом. При этом, около 80 стран уже обратились в МВФ за помощью. Руководитель фонда также заявила о готовности выделить до 1 триллиона долларов на кредиты и возможности использования и других финансовых инструментов.