Обнародованы результаты теста Меркель на коронавирус

Результат первого теста на коронавирус федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель оказался отрицательным. В ближайшие несколько дней политик должна сдать дополнительные анализы. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

«Сегодняшний тестовый результат - отрицательный», - сказал Зайберт, которого цитирует телеканал N-tv.

По словам представителя правительства Германии, за состоянием здоровья канцлера следят специалисты-вирусологи. Ранее сообщалось, что Ангела Меркель была вынуждена уйти на домашний карантин после контакта с инфицированным врачом, который делал ей прививку.

По состоянию на 22 марта, число инфицированных коронавирусом в ФРГ превысило 21 тысячу человек, скончались более 75 пациентов, выздоровели 209. Всего в мире зарегистрировано более 310 тысяч инфицированных, погибших почти 14 тысяч.