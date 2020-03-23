Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора
Глава российского кабинета министров Михаил Мишустин своим распоряжением освободил от должности главу Роскомнадзора Александра Жарова.
«Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе», - говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.
Напомним, некоторым временем ранее в СМИ появились сообщения о том, что Жаров может покинуть свой пост в течение недели. Возможным его преемником на посту главы Роскомнадзора может стать начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрей Липов.
Жаров занял пост руководителя ведомства в мае 2012 года. Ранее он работал заместителем главы Минкомсвязи РФ, заместителем гендиректора ВГТРК, а также пресс-секретарем премьера Михаила Фрадкова и Минздрава России.