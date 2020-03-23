СМИ: заболевший коронавирусом на Кубе россиянин находится в критическом состоянии

Заболевший на Кубе коронавирусом гражданин России находится в стабильно критическом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету Prensa Libre.

По сообщению национального Минздрава, в настоящее время число инфицированных на острове достигло 40 человек. Часть из них - иностранные туристы, которые прибыли на Кубу по туристическим путевкам.

«Один из заболевших - это россиянин 45 лет, который прибыл через Францию 12 марта и находится в критически-стабильном состоянии», - отмечает издание.

В России ситуация с коранавирусом находится под контролем. В настоящее время в стране выявлено 438 случаев заражения инфекцией, 262 из них зафиксированы в Москве. Летальных случаев нет, большинство инфицированных переносят недуг в легкой форме.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. Несмотря на жесткие меры карантина, инфекция смогла распространиться за пределы КНР.