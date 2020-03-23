Неизвестные похитили младенца из роддома Йошкар-Олы

Новорожденного ребенка похитили из перинатального центра Йошкар-Олы. Следователи занимаются поиском пропавшей девочки и разыскивают свидетелей произошедшего. Каких-либо подробностей трагедии не приводится, неизвестны так же и обстоятельства похищения.

«В настоящее проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, осуществляется поиск ребенка и свидетелей. Уголовные дела соединены в одно производство», - говорится на сайте Следственного комитета России.

В настоящий момент к поискам ребенка подключились волонтеры и неравнодушные горожане. Сотрудники полиции прочесывают местность и опрашивают местных жителей.