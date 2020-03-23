«Россия не выходила из соглашения с ОПЕК»: в Минэнерго РФ прошло совещание нефтяников

Глава предприятия «Татнефть» Наиль Маганов сообщил о прошедшем в Министерстве энергетики РФ совещании нефтяников. В ходе мероприятия обсуждались отдельные вопросы взаимодействия страны с коллегами по нефтяной отрасли, в частности, по ОПЕК.

Маганов заявил, что российская сторона не является инициатором прекращения соглашения, из-за которого изменились цены на нефть и курсы рубля, евро и доллара.

«Россия не выходила из соглашения с ОПЕК. И на сегодняшний день, насколько я понимаю, Россия выдерживает свою квоту по соглашению», подчеркнул он.

Маганов также ответил на вопрос о том, будет ли пересмотрен план добычи нефти на 2020 год. По словам главы «Татнефти», время покажет, как мировая ситуация с распространением коронавирусной инфекции повлияет на государства, и после этого можно будет говорить о дальнейших событиях в нефтяной отрасли.