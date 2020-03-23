Климат, температура, погода и алкоголь: в ВОЗ опровергли самые распространенные мифы о коронавирусе

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала о самых распространенных в обществе мифах о коронавирусе. По ее словам, ВОЗ отслеживает все появляющиеся слухи через штаб-квартиру в Женеве.

Вуйнович озвучила список одних из особо запомнившихся, среди которых оказались сообщения о том, как на вирус влияют погода и температура.

«Вирус COVID-19 не может передаваться в районах с жарким и влажным климатом. Холодная погода и снег могут убить новый коронавирус. Горячая ванна предотвращает появление новой коронавирусной болезни. Коронавирус может быть передан через укусы комара. Сушилки для рук эффективны в убийстве нового коронавируса. Распыление алкоголя или хлора по всему телу может убить коронавирус. Антибиотики эффективны в профилактике и лечении нового коронавируса», - рассказала представитель.

Вуйнович отметила, что в организации разработали и научно обосновали меры и рекомендации в области общественного здравоохранения для широкой публики.