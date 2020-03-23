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Спецчипы, тест-системы и новейшие алгоритмы: какие меры принимаются в РФ для противодействия коронавирусу

Егор Левин
Константин Коковешников
19:13 23.03.2020
Правительство РФ и отдельные государственные органы продолжают разработку и внедрение всех возможных средств, препятствующих распространению инфекции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В России продолжается борьба с коронавирусом. Федеральная антимонопольная служба инициировала ежедневный мониторинг цен на социально-значимые продукты - хлеб, мясо, рыбу, овощи и другие. Счетная палата отменила проверки сроком до июня. Представители власти сообщили новые данные о мерах для предотвращения пандемии и применении методов уголовного розыска для выявления случаев заражения.

Глава федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова узнала, как работает новейшая тест-система, практически втрое сокращающая срок анализа на коронавирусную инфекцию до полутора часов и выявлять больных за несколько дней до проявления симптомов.

В российских лабораториях разрабатывают чип, который призван произвести революцию в диагностике коронавируса - определить риск развития инфекции смогут даже обычные волонтеры.

Важнейшим направлением деятельности по предотвращению распространения заболевания является разработка вакцины, в которой будут использовать три вида рекомбинантных белков. Вначале их реакцию будут прогнозировать на компьютерной модели и только потом перейдут к испытаниям на животных.

Также изменен алгоритм подтверждения коронавирусной инфекции. Если раньше все анализы направлялись в Новосибирский центр «Вектор», то теперь их обработкой будет заниматься московский центр и 15 региональных учреждений при Роспотребнадзоре. Усилятся меры административной ответственности за нарушение правил карантина.

Еще одна инициатива, которую также поддержал глава кабмина Михаил Мишустин, это создание на базе данных сотовых операторов системы, при которой каждый, кто находился рядом с инфицированным, получал бы в СМС всю информацию о времени и месте возможного контакта. Как выяснилось, подобная система уже функционирует - при поиске преступников.

Тем временем, в Калуге к производству защитных масок приступила фирма, занимающаяся пошивом спортивной одежды - в своем решении там руководствовались распоряжением Минпромторга и желанием обеспечить людей необходимыми средствами защиты.

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