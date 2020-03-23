В сердце эпидемии: автор документального фильма о коронавирусе раскрыл секреты его создания

«Месяц в Ухане» - так называется документальный фильм о жизни простых людей в очаге распространения коронавируса в Китае. В конце прошлого года о многомиллионном городе в провинции Хубэй узнали люди по всему миру. Именно жители Уханя первыми столкнулись с чередой смертей, жесткими карантинными мерами и изоляцией от мира.

В интервью телеканалу «Звезда», руководитель китайского медиа-холдинга ЦТВ Ван Бинь рассказал о работе над фильмом, над созданием которого работали более 200 журналистов.

«Конечно, до паники дело в городе Ухань не дошло, но люди пребывали в стрессе. Жители испытывали трудности с приобретением медицинских масок, но это время достаточно быстро прошло и поставки нормализовались», - рассказал Ван Бинь.

По его словам, китайские врачи, столкнувшиеся с неизвестной болезнью, использовали весь перечень доступных медикаментов.

«В течение двух месяцев китайский комитет по здравоохранению разработал рекомендации, как диагностировать коронавирус, какие препараты использовать, как бороться с вирусом. Эта болезнь неизвестная, поэтому пробовались самые разные способы. Люди использовали антибиотики, разные лекарства, в том числе рецепты китайской народной медицины», - признался руководитель китайского медиа-холдинга ЦТВ.

Когда в провинции Хубэй был введен карантин, вспоминает китайский журналист, люди столкнулись с необходимостью самоизоляции. Остановили свою работу кинотеатры и крупные торгово-развлекательные центры, перестал работать общественный транспорт, закрылись многие магазины.

«Не было нехватки продовольствия, людям запрещали выходить из дома, но организовали доставку. Иногда она не очень быстро работала, но нехватки продуктов и лекарств в городе и в провинции не было», - уверен Ван Бинь.

Рассуждая о первоисточнике заболевания, соавтор фильма «Месяц в Ухане» призвал не торопиться с выводами, а дождаться вердикта вирусологов и экспертов, которые занимаются изучением недуга и разработкой вакцины от него.

«До сих пор не доказано, что от употребления экзотической пищи возникла эта вспышка заболевания. На карантине еще находятся много людей в Китае, особенно в городе Ухань и те, кто прилетает из-за границы. Для них обязательна двухнедельная изоляция, как и для тех, кто был с ними в контакте», - считает Ван Бинь.

Документальный фильм «Месяц в Ухане» увидел свет около месяца назад, напомнил руководитель китайского медиа-холдинга ЦТВ. По его словам, кинолента не претендует на сенсационные выводы, а рассказывает о жизни простых людей в сложных условиях.

Фрагменты фильма и мнение его создателей смотрите сегодня в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» в 21:25.